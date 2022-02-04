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Песков прокомментировал слова Нуланд об утечке ответа США по безопасности

Михаил Алимов

Политика
Песков прокомментировал слова Нуланд об утечке ответа США по безопасности
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле негативно относятся к заявлениям американской стороны о якобы специально переданных Россией в СМИ данных об ответе США по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Относимся негативно, не допускаем. К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой, — передает его слова РИА Новости.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Москва организовала «утечку» в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности.

В ответ замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия всегда будет ответственна перед США, поэтому в Москве не удивлены словам Нуланд.

Также с заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне. В дипведомстве порекомендовали правительству США прекратить заниматься конспирологией и возлагать на Москву ответственность за возможную утечку ответа относительно гарантий безопасности. Вместо этого стоит сфокусироваться на самих российских озабоченностях в этом вопросе, добавили в посольстве.

2 февраля испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении есть ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом подчеркивалось, что Белый дом готов начать диалог в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

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