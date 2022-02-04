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Китаевед Виногродский оценил встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином

Ирина Игнатенко

Политика
Китаевед Виногродский оценил встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином
Фото: edu.gov.ru

Китаевед Бронислав Виногродский прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая прошла 4 февраля в Пекине.

По мнению эксперта, встреча лидеров России и Китая в столь напряженное время на мировой арене — это показательный жест, реакция США на который не заставит себя ждать.

— Конечно, США будут реагировать, последуют какие-то действия. Вполне могут ввести санкции. Объединение Китая и России создаст такую силу в мире, которой будет сложно противостоять. Америка простовата в этом своем самонадеянном представлении, что весь мир у ее ног, — заявил эксперт в комментарии Life.ru.

Виногродский добавил, что российский лидер родился в год Дракона, а китайский — в год Змеи. По словам китаеведа, этот союз при плодотворной работе может принести хороший результат для обеих стран.

4 февраля лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии.

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