Четверть москвичей выбирают для вакцинации пункты работы выездных бригад

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Около четверти жителей Москвы предпочитают пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в торговых центрах и других пунктах работы выездных бригад. Об этом сообщила главный врач поликлиники № 3 столичного департамента здравоохранения Елена Самышина.

— Около четверти москвичей — примерно 25 процентов — предпочитают вакцинироваться и ревакцинироваться в торговых центрах и других точках работы наших выездных бригад. Скорее всего, потому что это удобно, это можно совместить с какими-то делами — например, походами по магазинам. И заодно можно пройти вакцинацию, — уточнила Самышина.

Она также добавила, что сейчас в Москве работают 100 центров вакцинации на базе городских поликлиник, 38 из них принимают пациентов без предварительной записи.

Самышина подчеркнула, что получить прививку в столице могут и иностранные граждане — для них работает пункт вакцинации в «Лужниках», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее врачи рассказали «Вечерней Москве», что ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом.