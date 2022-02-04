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Четверть москвичей выбирают для вакцинации пункты работы выездных бригад

Георгий Соланович

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Вакцинация от коронавируса
Город
Четверть москвичей выбирают для вакцинации пункты работы выездных бригад
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Около четверти жителей Москвы предпочитают пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в торговых центрах и других пунктах работы выездных бригад. Об этом сообщила главный врач поликлиники № 3 столичного департамента здравоохранения Елена Самышина.

— Около четверти москвичей — примерно 25 процентов — предпочитают вакцинироваться и ревакцинироваться в торговых центрах и других точках работы наших выездных бригад. Скорее всего, потому что это удобно, это можно совместить с какими-то делами — например, походами по магазинам. И заодно можно пройти вакцинацию, — уточнила Самышина.

Она также добавила, что сейчас в Москве работают 100 центров вакцинации на базе городских поликлиник, 38 из них принимают пациентов без предварительной записи.

Самышина подчеркнула, что получить прививку в столице могут и иностранные граждане — для них работает пункт вакцинации в «Лужниках», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее врачи рассказали «Вечерней Москве», что ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом.

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