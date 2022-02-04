Бывшего участника «Дома-2» обокрала в Москве гостья-«незнакомка»

Фото: Instagram / gabriel_diaz_alvarez

В Москве обокрали бывшего участника шоу «Дом-2», диджея Габриэля Диас-Альвареса. Об этом стало известно в пятницу, 4 февраля.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ночью Габриэль вышел в продуктовый магазин. Там он завел знакомство с парой — парнем, который представился Князем, и девушкой Мариной. Своих новых «друзей» диджей не раздумывая решил пригласить к себе в гости. Там все трое выпивали и веселились. В какой-то момент Князь ушел и Габриэль остался наедине со своей гостьей.

Чем занимались Габриэль и Марина ночью, неизвестно. Однако наутро хозяин квартиры обнаружил, что гостья ушла, прихватив с собой часть его вещей: одежду Габриэля, а также ноутбук его девушки. Последняя пришла домой утром и, когда узнала о произошедшем, обратилась в полицию.

Правоохранители уже задержали злоумышленницу. По факту случившегося проводится проверка.

2 февраля мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.