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Владелица альпака объяснила появление животного в московском метро

Георгий Соланович

Город
Владелица альпака объяснила появление животного в московском метро
Фото: Unsplash

Владелица южноамериканского альпака, который был замечен в столичном метрополитене, не считает нахождение животного в подземке правонарушением. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Подъем».

— Во-первых, пропустила нас не женщина. А во-вторых, закона о том, что альпакам ездить в метро нельзя, не существует. Посмотрите видео, по-моему, очевидно, что она в восторге, так же, как и окружающие, — передает слова дрессировщицы Анны Telegram-канал.

По словам владелицы, альпака не испытал во время прогулки никакого стресса и отлично провел время. Подобный жест был направлен на рекламу зоопарка, в котором находится животное.

— Сотрудники метрополитена, которые большую часть своей жизни, выполняя монотонную работу, проводят под землей, получили возможность совершенно бесплатно пообщаться с животным, — рассказал владелица альпака «Вечерней Москве».

Согласно правилам перевозки, животное должно находиться в переноске или клетке, которая не должна превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

Ранее пассажиры московского метро заметили в поезде южноамериканского альпака. Позже видеоролик появился в Сети.

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