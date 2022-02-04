Попова: 95 процентов людей с «омикроном» ранее не болели COVID-19

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Среди пациентов со штаммом «омикрон» коронавирусом болели лишь пять процентов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 4 февраля.

— Среди всех заболевших «омикроном», подтвержденных всего пять процентов болевших ранее. А 95 процентов — это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем, — рассказала главный санитарный врач.

При этом среди людей с «омикроном» очень мало привитых, отметила Попова в эфире «России 24».

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.