Москвичей пригласили на выставку под открытым небом на Поклонной горе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей Москвы пригласили на фотовыставку коммунальной техники под открытым небом на Поклонной горе. Информация об этом появилась в Telegram-канале Городского хозяйства столицы в пятницу, 4 февраля.

Там уточнили, что фотографии коммунальной техники представлены на фоне новогодних украшений. На снимках посетители смогут увидеть уборку снега на Триумфальной площади, колонны «коммунальных тигров» на Тверской улице и Новом Арбате, световые тоннели в музее-заповеднике «Царицыно», на Тверском и Гоголевском бульварах и другие экспонаты.

Выставка продлится до конца зимы, уточнили в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что выставка миниатюр и украшений из кости мамонта «Тайна вечной мерзлоты» открылась в Благовещенске. Посетители смогут увидеть работы резчика Ивана Горохова. Некоторые экспонаты по размеру не превышают пяти сантиметров и выполнены с ювелирным мастерством. Особенное впечатление оставляют композиции, посвященные природе.

Ранее сообщалось, что Пушкинский музей представит обновленные работы Сезанна, Гогена и Руссо.