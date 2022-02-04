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Подозреваемого в поджоге собутыльника мужчину задержали в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Подозреваемого в поджоге собутыльника мужчину задержали в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Солнечногорская улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге и убийстве собутыльника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в пятницу, 4 февраля.

По данным следствия, 24 января 46-летний мужчина занимался распитием спиртных напитков с пострадавшим. Из-за личной неприязни подозреваемый взял зажигалку и поджог мужчину 1973 года рождения. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли — 1 февраля мужчина умер.

46-летнего подозреваемого допросили и назначили судебные экспертизы.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Расследование дела продолжается.

2 февраля мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире. Сотрудники ЖКХ вскрыли квартиру на западе Москвы. В помещении они обнаружили тело хозяйки жилья. На трупе уже были заметны следы мумификации. По предварительным данным, женщина умерла около 10 лет назад. По данному факту проводится проверка.

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