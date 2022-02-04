«Просто ужасно»: Трамп обвинил Байдена в разрушении США

Фото: Whitehouse

Нынешняя администрация США под руководством президента Джо Байдена разрушила страну за год. Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп в пятницу, 4 февраля.

— Очень много всего просто ужасно. Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны, — рассказал политик.

Инфляция, по его мнению, является следствием ошибочной политики в сфере энергетики. Среди неудач Байдена — вывод войск из Афганистана, беспорядок на границах, а также ситуация с коронавирусом, отметил Трамп в подкасте Red Zone.

30 января Трамп заявил, что телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского вышел неудачным, даже если половина того, что рассказывают про него, окажется правдой. Как сообщают в СМИ, президенты разошлись во мнениях об оценке «угрозы нападения» России на Украину.

Также Трамп иронично высказался по поводу сына своего политического оппонента Хантера Байдена, который зарабатывает 83 тысячи долларов в месяц и подписал контракт на три миллиона долларов, хотя не разбирается в нефти. По его словам, с таким же успехом этим делом мог заниматься любой из присутствующих на митинге.