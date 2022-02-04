Астрологи раскрыли три наиболее склонных к изменам знака зодиака

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Астрологи составили список из трех знаков зодиака среди мужчин и женщин, которые больше остальных склонны к изменам.

Так, среди мужчин наиболее «гулящими» стали Близнецы, Стрельцы и Рыбы. Если поймать Близнецов с поличным, то они, как правило, постараются обставить все в свою пользу.

При этом Стрельцы редко заводят постоянных партнеров на стороне, так как им достаточно претензий в отношениях. Наконец, Рыбы, напротив, любят изменять с одним человеком.

Среди девушек к изменам оказались склонны Близнецы, Овны и Весы. Например, Близнецы могут изменить даже с новым знакомым на вечеринке. Овны будут долго оценивать потенциального партнера, но точно пойдут на измену, если этот опыт покажется им интересным. Весы практически не заводят случайных связей, при этом они способны скрывать отношения на стороне годами, отмечает Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.