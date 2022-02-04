Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК попросил арестовать обвиняемую в отравлении пациентов в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Происшествия
СК попросил арестовать обвиняемую в отравлении пациентов в Санкт-Петербурге
Фото: Telegram / SPbGS

Правоохранители попросили арестовать врача Елену Медведеву, которая обвиняется в отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов в пятницу, 4 февраля.

— Следствие просит избрать Медведевой меру в виде заключения под стражу сроком по 26 марта, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Медведева, являясь заведующей отделением лучевой диагностики СПб ГБУЗ ГКДЦ № 1, зная, что препарат не является лекарственным, организовала его использование персоналом. Октябрьский суд Санкт-Петербурга уже продлил ей срок задержания на 72 часа.

Видео: Telegram / SPbGS

Обвинение Медведевой предъявлено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурантка дела частично признала вину, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ядовитый барий в петербургском ГКДЦ № 1

В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенное на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались.

Вскоре после известий о гибели пациентов на сайте медцентра появилось сообщение о прекращении приема пациентов «на обследование желудка с использованием бария сульфата». Также сотрудники учреждения попросили связаться с ними всех пациентов, которые ранее проходили подобную процедуру и испытывают недомогание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сначала главврач медцентра проходил по делу в качестве свидетеля, но вскоре его статус изменился на подозреваемого — Евгения Попова задержали.

Подробнее об этой трагичной истории читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
отравление Санкт-Петербург Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте