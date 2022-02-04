СК попросил арестовать обвиняемую в отравлении пациентов в Санкт-Петербурге
Правоохранители попросили арестовать врача Елену Медведеву, которая обвиняется в отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов в пятницу, 4 февраля.
Следствие полагает, что Медведева, являясь заведующей отделением лучевой диагностики СПб ГБУЗ ГКДЦ № 1, зная, что препарат не является лекарственным, организовала его использование персоналом. Октябрьский суд Санкт-Петербурга уже продлил ей срок задержания на 72 часа.
Обвинение Медведевой предъявлено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурантка дела частично признала вину, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ядовитый барий в петербургском ГКДЦ № 1
В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенное на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались.
Вскоре после известий о гибели пациентов на сайте медцентра появилось сообщение о прекращении приема пациентов «на обследование желудка с использованием бария сульфата». Также сотрудники учреждения попросили связаться с ними всех пациентов, которые ранее проходили подобную процедуру и испытывают недомогание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сначала главврач медцентра проходил по делу в качестве свидетеля, но вскоре его статус изменился на подозреваемого — Евгения Попова задержали.
Подробнее об этой трагичной истории читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».