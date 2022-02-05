Госдеп считает, что встреча Путина и Си Цзиньпина указывает на сближение России и Китая

Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты Америки и мировое сообщество считают, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным должен побудить его к дипломатическому урегулированию и деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал высокопоставленный представитель госдепартамента США.

— Данная встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине, — отметил чиновник в ходе спецбрифинга.

Также он объяснил, что это является именно тем, что мировое сообщество ожидает от ответственных стран.

— На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение, — заключил представитель, передает РИА Новости.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.

АСЕАН при этом должна стать ключевым элементом региональной архитектуры. Лидеры сообщили, что будет увеличена роль ШОС в формировании нового полицентричного миропорядка, основанного на принципах стабильной безопасности.

Путин и Си Цзиньпин обсудили и вопрос пандемии коронавируса. Они заявили, что ситуация бросает серьезный вызов реализации повестки ООН по устойчивому развитию до 2030 года.