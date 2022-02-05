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Посольство РФ назвало политикой двойных стандартов осуждение США решения по Deutsche Welle

Михаил Алимов

Политика
Посольство РФ назвало политикой двойных стандартов осуждение США решения по Deutsche Welle
Фото: Минобороны РФ

Заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса по поводу закрытия московского бюро телеканала Deutsche Welle есть ни что иное, как пример политики двойных стандартов. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

— Заявление представителя госдепартамента - это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE?, — написали представители диппредставительства в Twitter.

До этого Прайс в той же социальной сети заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки осудил решение российских властей о закрытии офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. Отмечается, что решение России было связано с запретом на вещание RT DE.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне поддерживают позицию Берлина и телеканала.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

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