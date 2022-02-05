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Российские фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку коротких программ на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку коротких программ на Олимпиаде
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова провели тренировку коротких программ на Олимпийских играх в Пекине.

Как отметил корреспондент ТАСС, Валиева делала упор на тройной аксель и провела тренировку практически идеально. Щербакова большое внимание уделила каскаду, а Трусова также отрабатывала тройной аксель.

Кто будет выступать в короткой программе от России, решится уже в субботу, 5 февраля. Федерация фигурного катания на коньках РФ огласит имя фигуристки.

До этого сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены получили от судей 82,64 балла.

Первое место осталось за китайцами Суй Вэньцзином и Хань Цуном, которые заработали 82,83 балла и установили новый мировой рекорд. На третьей строчке оказались фигуристы из США — Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. У них в активе 75 баллов.

Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде стартовали в пятницу, 4 февраля.

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