Более тысячи школьников провели «Учебный день в музее» во Дворце госуслуг на ВДНХ

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более тысячи школьников в столице с начала учебного года провели «Учебный день в музее» во Дворце госуслуг на ВДНХ. Для ребят работает целый музейно-выставочный комплекс, посвященный истории государственной службы, входящий в топ-5 по посещаемости среди столичных школ в первую половину учебного года.

— Дворец госуслуг на ВДНХ — это уникальный объект, монументальная архитектура которого сочетается с двухуровневой зоной получения услуг и музейно-выставочным комплексом. Экспозиция рассказывает об истории государственной службы в нашей стране. И мы рады, что на нашей площадке проходят уроки для учеников, — рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

В рамках посещения комплекса с ребятами проводят занятия по разным предметам. В том числе обществознанию, английскому и китайскому языкам, математике, истории и т. д. Им подробно рассказывают о становлении госслужбы в стране, погружая в прошлые эпохи и демонстрируя многие мелкие детали. Все занятия проходят с надлежащим соблюдением безопасности, передает официальный сайт мэра Москвы.

Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

До этого сообщалось, что в программу «Пушкинская карта» вошла виртуальная экскурсия «Подвиг народа» по масштабной экспозиции Музея Победы. Школьники и студенты, обладающие «Пушкинскими картами», в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить онлайн-экскурсию по уникальному музейному пространству. Панорамная программа, созданная по технологии 360 градусов, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое.