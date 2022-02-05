Московские врачи за сутки вылечили от COVID-19 еще 13 840 пациентов

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В столице за сутки выздоровели от коронавируса еще 13 840 пациентов. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».

Таким образом, всего за время пандемии столичные медики вылечили 2 021 805 человек.

Фото: telegram/Оперштаб Москвы

За сутки в больнице с этим диагнозом оказались 1 566 человек, что составляет семь процентов от общего числа заболевших (22 444). Количество смертельных случаев составило 82, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. Глава города отметил, что в настоящий момент в московских медучреждениях развернуто около 16 тысяч коек для заболевших коронавирусом пациентов. Он добавил, что количество госпитализаций составляет 1,6 тысячи человек в сутки. Однако, по его словам, нагрузка на больницы продолжит расти.

В этот же день стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве составил 63,2 процента. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф. В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4 процента, а 28 января текущего года находился на уровне 64,8 процента.