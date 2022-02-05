Победителей и призеров Олимпиады в Пекине покажут на билбордах в столице

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На улицах столицы можно будет увидеть лица призеров и победителей Олимпийских игр в Пекине. Их покажут на билбордах после объявления результатов соревнований.

В перформансе задействованы щиты московской сети билборды рекламных операторов, находящиеся на вылетных магистралях города и Третьем транспортном кольце, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла отечественной сборной первую медаль на Олимпиаде в Пекине. На первом месте расположилась норвежка Тереза Йохауг, а тройку лидеров замкнула австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Накануне сообщалось, что женская сборная России по хоккею в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2. Следующая игра состоится 5 февраля. Сборная России встретится с командой из Соединенных Штатов.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачи сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 4 февраля, на стадионе «Птичье гнездо».

В параде атлетов участвовала 91 делегация, сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.