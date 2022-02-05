Умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Виктор Бутурлин

Фото: Киностудия Ленфильм

В Санкт-Петербурге ушел из жизни 75-летний российский режиссер Виктор Бутурлин, снявший популярные детективные сериалы. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм» в субботу, 5 февраля.

В театре отметили, что смерть режиссера, драматурга и педагога была скоропостижной. Вся профессиональная деятельность Бутурлина с 1981 года была связана с «Ленфильмом», добавили в сообщении.

Причина смерти режиссера не называется. О дате и времени прощания с Бутурлиным будет известно позднее.

Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Известен по таким многосерийным телевизионным фильмам, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Время любить», «Жить сначала», «Алька», «Дилер» и другим.