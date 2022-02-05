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Стали известны подробности смерти режиссера «Убойной силы» Виктора Бутурлина

Анастасия Колоскова

Общество
Стали известны подробности смерти режиссера «Убойной силы» Виктора Бутурлина
Фото: Киностудия Ленфильм

Режиссер Виктор Бутурлин почувствовал себя плохо накануне поздним вечером, когда принимал зачет у студентов Высшей Школе Режиссеров и Сценаристов при «Ленфильме». Об этом рассказал режиссер Юрий Фетинг.

По его словам, в учебном учреждении приняли решение прекратить зачет и перенести его на другой день.

— Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед «Ленфильмом» Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги ВШРиС пытались привести его в чувства, — цитирует Фетинга Пятый канал.

Кинодеятель отметил, что бригада скорой помощи приехала через 20 минут. А утром пришло сообщение о кончине Бутурлина.

До этого сообщалось, что в субботу, 5 февраля, в Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет ушел из жизни российский режиссер Виктор Бутурлин, снявший популярные детективные сериалы.

Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Известен по таким многосерийным телевизионным фильмам, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Время любить», «Жить сначала», «Алька», «Дилер» и другим.

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