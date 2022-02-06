Лукашенко заявил, что был обижен на РФ из-за случая с задержанными россиянами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 5 февраля, признался, что был очень обижен на Россию в 2020 году, когда стало известно о задержании на территории республики 33 российских граждан. По его словам, тогда он поверил в то, что группа граждан россиян приехала в страну для дестабилизации ситуации.

Лукашенко сообщил, что сразу же связался с президентом РФ Владимиром Путиным и звонил ему «не один раз». Комментируя тот инцидент, белорусский лидер подчеркнул, что это была «мелочь» и «пылинка» в отношениях между двумя странами. Из-за этого Белоруссия и Россия не стали бы «драться».

— Но чтобы вы знали, когда мы задерживали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там «крот» какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут». Это уже через неделю или несколько дней выяснилось, — рассказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Лукашенко оценил вероятность войны с Украиной. Украинские власти не станут воевать с Белоруссией, в противном случае война закончится в течение считанных дней. Такое мнение озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Задержание россиян в Белоруссии

29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов.

МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в РФ частные военные компании находятся вне закона. Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а есть частные охранные предприятия и частные охранные фирмы. Также Песков добавил, что не располагает какими-либо данными о деятельности ЧВК на территории РФ.

14 августа Генеральная прокуратура РФ сообщила, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину. Граждане были переданы в соответствии с нормами законодательства союзных государств. При этом еще один россиянин остался в Белоруссии, так как имеет белорусское гражданство.

Стоит отметить, что прежде Киев просил Минск выдать задержанных граждан ему. Когда стало известно, что россияне все же вернулись на родину, президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливости такого решения.

27 августа 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны «украинских спецслужб совместно с американскими». По его словам, людей обманом и по подложным документам привезли в Белоруссию.