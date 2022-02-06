Несут тяжкий крест: названы самые несчастные знаки зодиака среди женщин

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Так сложилось, что удача улыбается далеко не каждой женщине. Есть дамы, которым легко дается все: карьера, любовь, семья и достаток. А существуют знаки зодиака, которых астрологи считают несчастливыми среди женщин.

У Близнецов очень сложный характер. Именно он мешает им быть счастливыми. Еще один минус — склонность к избыточной самокритике. Близнецам нравится копаться в себе, а самоедство обычно ни к чему хорошему не приводит. Для счастья женщинам-Близнецам нужен партнер, который станет верным другом, покровителем, помощником и будет принимать их такими, какие они есть.

Жизнь Дев похожа на полосу препятствий. Они очень стараются сделать все идеально и тратят на это очень много времени. Больше всего женщины-Девы страдают от подчиненного положения. И это касается не только работы, но и семьи. Если их долго угнетают, то они привыкают к позиции жертвы и забывают, как это — быть счастливыми.

Главная проблема женщин-Весов — неуверенность в себе. Они могут быть талантливы и умны, но лишены веры в свои силы. Именно поэтому Весы часто откладывают принятие каких-либо решений или дают право выбора другим. Из-за внутренней нежности и хрупкости они часто оказываются ведомы другими людьми. Весы легко поддаются влиянию, чем зачастую люди пользуются в своих целях, сообщает Пятый канал.

Названы самые гулящие женщины по знаку зодиака. На желание сходить налево оказывают влияние астрологические условия, которые делают представителей определенных знаков более эмоциональными и любвеобильными. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях.