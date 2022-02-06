Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Безумие и паникерство»: зампостпреда при ООН РФ прокомментировал публикации западных СМИ

Михаил Алимов

Общество
«Безумие и паникерство»: зампостпреда при ООН РФ прокомментировал публикации западных СМИ
Фото: YouTube / RussiaUN

Домыслы западных стран о том, за сколько дней падет Киев в противостоянии с Москвой, а также сколько людей при этом погибнет, являются безумием и паникерством. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Безумие и паникерство продолжаются... Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тысячам жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли. Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев, — написал он в своем Twitter.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.

Читайте также:
СМИ прокомментировал информацию ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте