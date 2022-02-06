«Безумие и паникерство»: зампостпреда при ООН РФ прокомментировал публикации западных СМИ

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Домыслы западных стран о том, за сколько дней падет Киев в противостоянии с Москвой, а также сколько людей при этом погибнет, являются безумием и паникерством. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Безумие и паникерство продолжаются... Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тысячам жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли. Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев, — написал он в своем Twitter.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.