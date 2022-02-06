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Скончалась индийская певица Лата Мангешкар

Михаил Алимов

В мире
Скончалась индийская певица Лата Мангешкар
Фото: pixabay.com

На 93-м году жизни умерла одна из самых известных закадровых певиц в индийском кинематографе Лата Мангешкар. Она находилась в отделении интенсивной терапии в клинике в Мумбаи, где проходила лечение от коронавируса, сообщает телеканал NDTV.

Лата Мангешкар исполняла композиции во множестве индийских фильмов. Она пела их более чем на 30 индийских языках, запомнилась зрителям как часть Золотого века Болливуда, выпавшего на 1950–1970 годы. В родной стране ее именовали Соловьем Индии и Королевой мелодии. Певицу также любили и в СССР за прочувственные партии в любимых индийских фильмах, порой не подозревая, что она может звучать абсолютно по-разному.

Среди ее значимых работ — «Бродяга »(Awaara, 1951 год), «Господин 420» (Shree 420, 1955 год) и «Бобби» (Bobby, 1973 год). Также она исполняла композиции и в совместных с СССР фильмах. Например, «Хождение за три моря» (1958 год) и «Приключения Али Бабы и 40 разбойников» (1979).

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