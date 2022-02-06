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Володин призвал к решению проблемы с мошенничеством при продаже машин

Полина Долганова

Общество
Володин призвал к решению проблемы с мошенничеством при продаже машин
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 6 февраля, прокомментировал случаи мошенничества с покупкой автомобилей.

По его словам, законодательство необходимо усовершенствовать, чтобы решить эту проблему.

Он также добавил, что часто мошенники проворачивают свои схемы при продаже залоговых машин.

— Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога, транспортное средство, могут забрать, — пояснил политик.

Володин уточнил, что в настоящее время банки могут добровольно регистрировать обременения, а данные не передаются в ГИБДД и ПТС.

Он подытожил, что в России необходимо улучшить процесс взаимодействия между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, написал спикер ГД в своем Telegram-канале.

Накануне столичные оперативники задержали мужчину и женщину, которые обманули горожанина при продаже автомобиля. По его словам, москвич решил продать свой «Форд Фокус» и разместил объявление в Сети. Через некоторое время ему поступил звонок от неизвестных, которые предложили свою помощь в продаже авто.

На встречу к продавцу пришли мужчина и женщина. После подписания договора пара забрала автомобиль. Затем иномарка была продана, однако продавец положенные деньги так и не получил.

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