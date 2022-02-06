«Мое уважение»: актер Стиллер восхитился прокатом Кондратюка в командном турнире на ОИ

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Голливудский актер Бен Стиллер оценил выступление фигуриста-одиночника Марка Кондратюка на текущей зимней Олимпиаде в Пекине.

— Мое уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar, — написал звезда фильма «Ночь в музее» на своей странице в Twitter.

And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022 — Ben Stiller (@RedHourBen) February 6, 2022

Накануне Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе. Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Спортсмен заработал 181,65 балла. Первую строчку в программе занял японец Юма Кагияма, показав свой лучший результат в сезоне, за что получил от судей 208,94 балла. На третьей позиции оказался фигурист из США Винсент Чжоу. Его результат — 171,44 балла.

По итогам пяти программ на первом месте остается Россия с 45 очками, американцы идут на втором месте с 42 очками, а тройку лидеров замыкает Япония с 39 очками.

В свою очередь фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира.