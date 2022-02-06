Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Мое уважение»: актер Стиллер восхитился прокатом Кондратюка в командном турнире на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Мое уважение»: актер Стиллер восхитился прокатом Кондратюка в командном турнире на ОИ
Фото: ТАСС / Dennis Van Tine

Голливудский актер Бен Стиллер оценил выступление фигуриста-одиночника Марка Кондратюка на текущей зимней Олимпиаде в Пекине.

— Мое уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar, — написал звезда фильма «Ночь в музее» на своей странице в Twitter.

Накануне Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе. Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Спортсмен заработал 181,65 балла. Первую строчку в программе занял японец Юма Кагияма, показав свой лучший результат в сезоне, за что получил от судей 208,94 балла. На третьей позиции оказался фигурист из США Винсент Чжоу. Его результат — 171,44 балла.

По итогам пяти программ на первом месте остается Россия с 45 очками, американцы идут на втором месте с 42 очками, а тройку лидеров замыкает Япония с 39 очками.

В свою очередь фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира.

Читайте также:
Фигурное катание турнирная таблица Олимпийские медали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте