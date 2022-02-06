Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В народном месяцеслове эту дату назвали Григорий Богослов, Григорьев день, Григорий-весноуказатель. В Православном календаре 7 февраля — День святителя Григория Богослова, епископа малазийского города Назианза.

На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, так как это может привести к серьезным проблемам, решить которые будет непросто. А у того, кто плюнет себе под ноги, не будет удачного пути.

7 февраля необходимо быть аккуратнее со словами. Наши предки считали, что все сказанное в этот день сбывается.

7 февраля полагалось делать добрые дела, и других благодарить за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали. Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай. Хвалиться добрыми делами нельзя, иначе не зачтутся, да и на семью можно из-за этого навлечь неприятности.

Приметы погоды:

Снег выпал — следующая зима будет поздней;

Сильный снегопад — к ранней осени.

Капель звенит с крыш — к морозу.

Синица с утра поет — к похолоданию.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от проблем 7 февраля

Именины отмечают: Григорий, Анатолий, Борис, Александр, Виталий, Владимир, Дмитрий, Моисей, Петр, Феликс.