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«Нет стержня»: Лукашенко заявил о разочаровании в отношении Зеленского

Полина Долганова

В мире
«Нет стержня»: Лукашенко заявил о разочаровании в отношении Зеленского
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 6 февраля, заявил, что он разочарован украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Лукашенко, глава Украины не имеет стержня и является «аморфным».

— Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну, и холокост, как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня, — сказал глава Белоруссии в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Лукашенко также добавил, что относился к Зеленскому «как к ребенку».

Он подытожил, что разочарование по отношению к украинскому президенту накапливалось у него постепенно.

Накануне глава Белоруссии заявил, что Киев не станет воевать с Минском, в противном случае война закончится в течение считаных дней. Тогда же Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

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