«Вообще ничего не почувствовалось»: фристайлистка Смирнова рассказала о бронзе

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Фристайлистка Анастасия Смирнова, завоевавшая бронзу в могуле на текущей Олимпиаде в Пекине, призналась, что ничего не почувствовала в тот момент, когда выиграла медаль.

— Очень хотелось медаль, не хотелось возвращаться без нее. Делали все возможное, чтобы ее получить. Когда поняла, что медаль будет, внутри вообще ничего не почувствовалось, потому что я настраивалась на этот старт не как на Олимпиаду, а как на обычный Кубок мира, — рассказала она.

По ее словам, для нее Олимпиада выделялась форматом. Девушка не понимала, как нужно сделать три, а не два чистых заезда, а перед этим квалификацию, передает РИА Новости.

Смирнова завоевала бронзу в могуле и принесла российской сборной пятую медаль. По итогам третьей попытки россиянка набрала 77,72 балла. К настоящему моменту сборная России на Играх в Пекине заработала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Также 6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.