Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Солдат ДНР убит на линии соприкосновения в Донбассе

Евгений Белоусов

В мире
Солдат ДНР убит на линии соприкосновения в Донбассе
Фото: glava-lnr.info

Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Сегодня снайпер 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураш с огневой позиции в районе н. п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н. п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции, — говорится в сообщении.

Стягивание нового вооружения, поставляемое США Киеву для борьбы с Донбассом, сулит обострение военного конфликта, в котором есть только один победитель — Запад, зарабатывающий деньги на этой войне. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
Украина Смерть ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте