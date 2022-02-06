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Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Сегодня снайпер 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураш с огневой позиции в районе н. п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н. п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции, — говорится в сообщении.

Стягивание нового вооружения, поставляемое США Киеву для борьбы с Донбассом, сулит обострение военного конфликта, в котором есть только один победитель — Запад, зарабатывающий деньги на этой войне. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.