Western Union перестанет осуществлять переводы внутри России с 1 апреля

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Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри РФ. Об стало известно изданию РБК.

В письме, которое направила компания банкам-партнерам, отмечается, что решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Международные переводы будут действовать в штатном режиме.

Представитель Western Union пояснил изданию, что «компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов». Он не стал уточнять, какой объем переводов совершался внутри России, так как компания не раскрывает эти данные.

Отправить внутрироссийский перевод через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но его не получил адресат, смогут с 1 апреля вернуть средства в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до пяти тысяч рублей.

Набиуллина оценила вероятность сбора данных о денежных переводах россиян. Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина 27 декабря. Речь не идет о «тотальном» контроле за платежами людей или малого бизнеса.