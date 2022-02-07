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Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс во время телевизионного интервью в воскресенье, 6 февраля, в эфире канала France 2 по-русски обратилась с призывом к россиянам «вместе строить мир в Европе».

— Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой, — сказала она.

Потом Пекресс по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Известия»

Посол Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Утверждения Соединенных Штатов Америки о том, что Россия якобы готовит «операцию под чужим флагом» на территории Украины, не соответствуют действительности. Помимо этого, они являются частью информационной борьбы против России. Таким мнением в пятницу, 4 февраля, поделился российский посол Анатолий Антонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.