Названы девять продуктов, способствующих долгой жизни и крепкому здоровью

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Эксперты назвали девять продуктов, которые помогут прожить дольше. Они сообщили, что продукты с противовоспалительными свойствами являются основой ежедневного рациона долгожителей планеты.

Такая еда богата питательными веществами и содержит большое количество антиоксидантов в дополнение к витаминам и минералам. Употребление такой пищи, включающей фрукты, овощи, бобы, оливковое масло и рыбу, помогает бороться с симптомами хронического воспаления, нейтрализуя свободные радикалы в организме.

Специалисты отметили, что употребление растительной пищи, богатой антиоксидантами, может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций и снизить риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам диетолога Шэрон Палмер, бобовые в целом и фасоль в частности входят в число наиболее ценных продуктов. Они содержат витамины, минералы и фитонутриенты, благодаря чему обладают противовоспалительными свойствами, а также являются одним из самых богатых источников клетчатки в растительном мире.

Также эксперты выяснили, что у всех долгожителей основой ежедневного рациона являются цельнозерновые — ячмень, бурый рис и овес.

— Помимо высокого содержания клетчатки, белка, витаминов и минералов, цельнозерновые продукты представляют собой медленно усваиваемые углеводы и являются хорошим источником энергии, — рассказал диетолог Эрик Моуч.

Кроме того, сладкий картофель содержит антиоксиданты, калий и высокий уровень антоцианина, который уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение и уменьшает воспаление. По словам экспертов, сладкий картофель обеспечивает организм высоким объемом клетчатки, бета-каротина и витамина С, что благотворно влияет на общее состояние здоровья.

По словам экспертов, употребление в пищу оливкового масла первого холодного отжима благотворно сказывается на здоровье сердца благодаря наличию антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот. Добавляя его в пищу, человек помогает организму бороться с хроническим воспалением и уменьшает риск развития диабета.

Эксперты рекомендовали настаивать оливковое масло на травах, таких как розмарин, орегано, чеснок или лук, для большей пользы и улучшения вкусовых качеств.

Помидоры полны витаминов и минералов, особенно такого антиоксиданта, как ликопин. Эти овощи помогут дольше оставаться здоровыми.

Свежие фрукты содержат большое количество антиоксидантов, а такие ягоды, как клубника, обладают уникальными противовоспалительными свойствами. Они содержат антоцианы, действующие как мощные противовоспалительные агенты, положительно влияют на мозг и сердце и могут помочь предотвратить хронические заболевания, сообщили специалисты.

Тыква, по словам экспертов, является отличным средством для уменьшения воспаления в кишечнике и сердечно-сосудистой системе. Она не только содержит омега-3 жирные кислоты, но и антиоксиданты бета-каротин, лютеин и зеаксантин.

Еше следует есть больше зеленых овощей, особенно листовых и крестоцветных, таких как шпинат, капуста, брокколи, белокочанная и брюссельская капуста. Они содержат все соединения серы, используемые для профилактики рака, отметили специалисты.

Орехи и семечки содержат полезные для сердца жиры, снижающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Все орехи богаты питательными веществами, сообщается на портале Al Arabiya.

Диетолог Гинзбург назвал главный продукт для долголетия. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о свойствах имбиря, благотворно влияющих на наш организм. Имбирь обладает противовоспалительным эффектом, эффектом самоочищения клеток, то есть аутофагией.