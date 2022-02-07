Вирусолог Чумаков заявил, что после «омикрона» COVID-19 станет более заразным

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Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать. Его развитие до и после появления «омикрона» описал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он сообщил, что уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, но в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения. По мнению ученого, основным направлением эволюции вируса было «расширение охвата», в результате которого он стал распространяться среди людей разного возраста.

— Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы, — пояснил Чумаков в интервью радио Sputnik.

Развитие COVID-19 привело к появлению «омикрона»: этот штамм настолько заразен, что легко «пробивает» иммунитет детей, отметил вирусолог.

Эволюция коронавируса продолжится в том же направлении, считает специалист. По его словам, возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку.

— Его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться, — заявил Чумаков.

Он добавил, что прививка является самым эффективным способом защититься от коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но значительно снижает риски, которые связаны с заболеванием.

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Врачи назвали долго не проходящие симптомы «омикрона». Создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса — медики назвали шесть признаков нового штамма COVID-19 «омикрон», которые могут долго не проходить.

Первым таким симптомом врачи называют «ковидные пальцы» — состояние, при котором пальцы ног у больных «омикроном» становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью.