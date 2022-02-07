Врач перечислила напитки для восстановления после коронавируса

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, какие напитки противопоказаны после коронавируса, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной болезни.

Во время лечения от COVID-19 основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после вируса, отметила медик. Но для того, чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями. Для их приготовления специалист посоветовала использовать облепиху и клюкву.

— Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс, — рассказала Дюваль в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что кипятить напиток не следует, иначе не удастся сохранить в нем достаточное для лечебного эффекта количество витаминов. По словам диетолога, помимо морсов терапевтическим действием обладают настои на основе зеленого чая. В состав этого напитка могут клюква и некоторые фрукты.

— Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня, — сообщила медик.

Если напиток остынет, то его можно разбавить теплой водой, но не кипятком, предупредила Дюваль.

По ее словам, от некоторых напитков в период восстановления после инфекции стоит отказаться. Прежде всего лучше исключить черный чай и крепкий кофе, также нужно убрать из рациона сладкие газированные напитки и пакетированные соки.

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