Врач раскрыл простые способы замедлить старение

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Врач Кара Фитцджеральд из Коннектикута рассказал, как можно замедлить процесс старения.

Он сообщил, что потребление катехинов, растительного соединения, которое в основном содержится в зелени, поможет сохранять молодость как можно дольше. Катехины есть в зеленом чае, куркумине, лютеолине, ресвератроле или кверцетине.

Также медик порекомендовал исключить из рациона молочные продукты, глютен, сахар и обработанную пищу. Алкоголь также запрещен.

Кроме того, нужно регулярно заниматься спортом — по полчаса в день, пять дней в неделю.

— Физические упражнения, как правило, потенциально омолаживают, но нужно не переусердствовать с ними, — рассказал Фитцджеральд.

Еще необходимо обязательно высыпаться. Нужно спать не менее семи часов каждую ночь, сообщается на портале EatThis, NotThat.

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