Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач раскрыл простые способы замедлить старение

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач раскрыл простые способы замедлить старение
Фото: Pexels

Врач Кара Фитцджеральд из Коннектикута рассказал, как можно замедлить процесс старения.

Он сообщил, что потребление катехинов, растительного соединения, которое в основном содержится в зелени, поможет сохранять молодость как можно дольше. Катехины есть в зеленом чае, куркумине, лютеолине, ресвератроле или кверцетине.

Также медик порекомендовал исключить из рациона молочные продукты, глютен, сахар и обработанную пищу. Алкоголь также запрещен.

Кроме того, нужно регулярно заниматься спортом — по полчаса в день, пять дней в неделю.

— Физические упражнения, как правило, потенциально омолаживают, но нужно не переусердствовать с ними, — рассказал Фитцджеральд.

Еще необходимо обязательно высыпаться. Нужно спать не менее семи часов каждую ночь, сообщается на портале EatThis, NotThat.

Пластический хирург рассказала, помогают ли тейпы избавиться от морщин. Приклеивание тейпов — клейких полосок из ткани с внутренним гипоаллергенным клеевым слоем — приводит к распределению лимфотока, улучшению лимфодренажа и микроциркуляции крови, однако в полной мере не помогает избавиться от морщин, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Лия Гавашели.

Читайте также:
Здоровье Врачи Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте