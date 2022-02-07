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Шольц поблагодарил Байдена за проявленную в переговорах с РФ силу характера

Полина Долганова

В мире
Шольц поблагодарил Байдена за проявленную в переговорах с РФ силу характера
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность американскому лидеру Джо Байдену «за силу характера и лидерские качества», которые «были продемонстрированы Штатами во время переговоров с Россией» по ситуации вокруг Украины.

По словам Шольца, США являются «самыми важными» союзниками ФРГ и ЕС.

Он также добавил, что Германия долго работала над тем, чтобы «разъяснить России последствия» ее якобы планируемого вторжения на Украину.

— Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство — это то, что он там делает, — сказал Шольц в интервью изданию Washington Post.

До этого Шольц заявил, что политика Германии по поводу поставок вооружений Украине остается неизменной, поставок летального оружия не осуществляется. ОН подчеркнул, что большинство граждан Германии согласны с такой политикой и поддерживают ее.

5 февраля председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина должна придерживаться более умеренной позиции в вопросе поставок ей оружия со стороны Германии. Она отметила, что в последние годы именно ФРГ поддерживала Украину из дружеских чувств и чувства ответственности. Поэтому украинской стороне следует различать «своих» и «чужих», считает депутат.

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