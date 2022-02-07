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В Турции предупредили о «смертельных» последствиях расширения на восток для НАТО

Полина Долганова

В мире
В Турции предупредили о «смертельных» последствиях расширения на восток для НАТО
Фото: flickr/nato

Расширение военных мощностей Североатлантического альянса (НАТО) на восток может привести к смерти альянса. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

— На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его «смерти». Там яма, пропасть для НАТО. Визиты Путина в Китай и Турцию — это своего рода «могила» для НАТО, поэтому он исторически важен, — заявил он.

Он также отметил, что расширение альянса представляет угрозу не только для РФ, но и для КНР, Турции и Ирана, передает РИА Новости.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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