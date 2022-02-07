Власти Японии заявили протест России из-за предстоящих стрельб на Курилах

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Японские власти выразили протест России из-за предстоящих стрельб в районе Курильских островов. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

По его словам, усиление российских военных мощностей около южных островов Курил неприемлемо и противоречит позиции Японии.

— Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест, — заявил Мацуно, чьи слова приводит РИА Новости.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.