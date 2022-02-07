Москвичам рассказали, какие концессии город заключил в прошлом году

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В 2021 году Москва заключила четыре концессионных соглашения. Общий объем инвестиций по ним превысит 38 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Эти соглашения позволят сэкономить бюджетные средства и реализовать за счет привлеченных инвестиций социально значимые проекты в таких сферах, как ЖКХ, социальное обслуживание населения, образование. Всего в Москве заключено семь концессионных соглашений с совокупным объемом инвестиций более 118 миллиардов рублей, — рассказал он.

Так, в городе построят два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Они находятся в стадии проектирования и будут возведены за счет инвесторов, которые вложат в проект 27 миллиардов рублей.

В марте прошлого года было подписано соглашение о создании в Можайском районе современного гериатрического центра. Чтобы создать новый центр, потребуется реконструировать четырехэтажное здание на улице Багрицкого. Средства на это выделит частное предприятие. Соглашение будет действовать 20 лет. За это время инвестор должен будет создать центр на 100 мест, оборудовать его и запустить там работу.

— В конце сентября прошлого года мы подписали первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям инвестор создаст на территории инновационного центра «Сколково» не имеющую в стране аналогов современную школу на 825 учебных и 150 рабочих мест. Новое учреждение образования станет важной частью общественно значимой инфраструктуры динамично развивающегося Западного административного округа столицы, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он отметил, что соглашение заключили на 25 лет. Инвестор вложит в строительство 2,2 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна концессия была подписана в декабре. Согласно документу, инвестор возведет сооружения по извлечению азота и фосфора из сточных вод. Соглашение продлится 27 лет. В первые два года инвестор построит указанные объекты, а после будет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать их.

— Среди подписанных ранее и уже реализуемых концессионных проектов — создание Московского международного онкологического центра и центра эндоваскулярной хирургии, строительство автодороги — северного дублера Кутузовского проспекта, создание между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» канатной дороги, которая будет интегрирована в городскую транспортную сеть, — резюмировал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

В ноябре Владимир Ефимов сообщил, что благодаря концессиям в Москве будет создано почти четыре тысячи рабочих мест. По его словам, концессия представляет собой одну из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве, которая помогает при реализации крупных инвестиционных проектов при активном участии бизнеса.