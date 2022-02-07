Психологи назвали три признака рассыпающихся отношений

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Психологи назвали несколько признаков нарастающего разлада, которые люди в паре не считают чем-то значимым и часто пропускают.

Первый признак — полное отсутствие привязанности. Она может немного снизиться за годы отношений, но показатель не должен опускаться до нуля. Если партнеров не тянет друг к другу, если они не скучают друг по другу, пока находятся на работе, это довольно тревожный звонок.

По мнению психолога Мануэля Мартинеса, на то, что отношения под угрозой, могут указывать растущая скрытность обоих партнеров или одной из сторон. Один человек в паре начинает все больше недоговаривать, второй при этом становится подозрительным.

Специалист по семейным отношениям Вирджиния Сатир отмечала, что большинство семейных неурядиц обусловлено незнанием взаимных потребностей друг друга. Люди в паре должны поминать желания близкого человека, его эмоции, а не думать только о себе, передает Life.ru.

До этого психолог Екатерина Игонина рассказала, как распределить эмоциональные и физические силы при болезни близкого.