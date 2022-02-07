Задержанного из-за дрона в Узбекистане блогера освободили из-под домашнего ареста

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Новосибирского блогера Максима Лымаря, которого на прошлой неделе задержали на территории Узбекистана из-за провоза незарегистрированного дрона, освободили из-под домашнего ареста. 9 февраля он должен вернуться домой. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Узбекистане Дмитрий Данилов.

— Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста…, — сообщил он.

По его словам, российская сторона благодарна республике за быстрое разрешение ситуации.

До этого сообщалось, что блогер Максим Лымарь, который специализируется на тревел-контенте, был задержан пограничниками в Бухаре и помещен под домашний арест из-за найденного в его вещах дрона, пишет РИА Новости.

Недавно военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев оценил новый способ борьбы с беспилотниками — распыление осколков с квадрокоптера.

По словам Перенджиева, данное изобретение может стать крайне актуальным. Его главное преимущество состоит в том, что оно не уничтожает беспилотный летательный аппарат, а просто выводит его из строя. Далее его можно захватить и использовать в иных целях.