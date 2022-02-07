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В МИД рассказали, от чего зависит диалог с США по стратегической стабильности

Полина Долганова

В мире
В МИД рассказали, от чего зависит диалог с США по стратегической стабильности
Фото: Минобороны РФ

Россия планирует добиваться от Соединенных Штатов комплексного обсуждения гарантий безопасности, без выдергивания опций на свое усмотрение. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

По его словам, тема гарантий безопасности «задвинула» на второй план несколько тем о стратегической безопасности, которые стоят на повестке дня.

— Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности, — добавил политик.

Он уточнил, что к настоящему моменту Москве не удалось добиться от Вашингтона понимания о графике будущих встреч в рамках диалога, пишет РИА Новости.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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