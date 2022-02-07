В России выявили 171 905 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 171 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 15 442 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 609 человек, еще 10 843 были госпитализированы в медучреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 55 683 россиянина.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Молнупиравир». Об этом свидетельствуют данные реестра лекарственных средств, опубликованные в четверг, 3 февраля. Производителем препарата является ГК «Промомед». Лекарство будет производиться в формате капсул на заводе «Биохимик» в городе Саранск.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Глава Центра Гамалеи считает, что прививать детей совершенно необходимо. Минздрав обладает возможностями резко увеличить госзаказ на препарат, отметил он.

Жители столицы могут получить помощь психолога по телефону, в Skype или Zoom, а также в онлайн-чате на сайте службы психологической помощи. Еще москвичам доступны авторские тренинги и школы (в частности, для будущих мам и пап или приемных родителей). Об этом «Вечерней Москве» рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.