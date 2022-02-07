Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач дала главные советы для тех, кто работает в ночное время

Анна Михалюк

Общество
Врач дала главные советы для тех, кто работает в ночное время
Фото: Pixabay

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, каких правил нужно придерживаться тем, кто работает в ночное время, чтобы сохранить здоровье.

Она отметила, что при ночной работе на треть повышается частота аритмий, возрастает риск умереть от инфаркта и на 40 процентов повышается риск заболеть сахарным диабетом.

— Чтобы снизить риск аритмии, необходима физическая активность: 30 минут в день будет достаточно. Это позволит не учащать ритм сердца. Вторая главная рекомендация — правильный сон. Накануне ночной смены вы должны поспать и ночью, и днем перед работой. Когда мы закрываем глаза, начинается выработка мелатонина, гормона сна, и благодаря ему человек в спокойном состоянии заступает в ночную смену, — сказала Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Третий важный фактор, который поможет снизить риски сахарного диабета, — отказ от пищи в ночное время. Можно плотно поужинать, но ночью есть не стоит, иначе организм, несмотря на то, что человек бодрствует и работает, будет превращать всю поступившую пищу в жир.

— Нужно выпить чашку кофе в начале смены, а затем пить его каждые два часа. В результате вы выпьете 3–4 чашки. Это мягкий стимулятор, который будет бодрить, а также снизит артериальное давление. Кроме этого, если есть возможность, в течение ночи можно интервально спать — длительность сна не должна превышать 26 минут, — сказала доктор.

Врачи рассказали об эффективном способе борьбы с бессонницей.

Читайте также:
Работа дневной сон Бессонница
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте