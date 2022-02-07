Врач дала главные советы для тех, кто работает в ночное время

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Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, каких правил нужно придерживаться тем, кто работает в ночное время, чтобы сохранить здоровье.

Она отметила, что при ночной работе на треть повышается частота аритмий, возрастает риск умереть от инфаркта и на 40 процентов повышается риск заболеть сахарным диабетом.

— Чтобы снизить риск аритмии, необходима физическая активность: 30 минут в день будет достаточно. Это позволит не учащать ритм сердца. Вторая главная рекомендация — правильный сон. Накануне ночной смены вы должны поспать и ночью, и днем перед работой. Когда мы закрываем глаза, начинается выработка мелатонина, гормона сна, и благодаря ему человек в спокойном состоянии заступает в ночную смену, — сказала Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Третий важный фактор, который поможет снизить риски сахарного диабета, — отказ от пищи в ночное время. Можно плотно поужинать, но ночью есть не стоит, иначе организм, несмотря на то, что человек бодрствует и работает, будет превращать всю поступившую пищу в жир.

— Нужно выпить чашку кофе в начале смены, а затем пить его каждые два часа. В результате вы выпьете 3–4 чашки. Это мягкий стимулятор, который будет бодрить, а также снизит артериальное давление. Кроме этого, если есть возможность, в течение ночи можно интервально спать — длительность сна не должна превышать 26 минут, — сказала доктор.

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