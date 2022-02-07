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Экономист оценил идею стран НАТО о строительстве газопровода

Ирина Игнатенко

В мире
Экономист оценил идею стран НАТО о строительстве газопровода
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экономист Василий Колташов оценил идею Запада о строительстве газопровода от Испании до Франции и Германии.

Он отметил, что Европа в настоящий момент не сможет самостоятельно обеспечить себя голубым топливом. Главной проблемой при строительстве газопровода станет поиск источника газа.

— Главная проблема в том, где брать газ? Если в Европе построят газопровод, то не смогут претендовать на большие объемы. Если они захотят проложить газопровод, то это будет большой проект. Но это будет являться безумием с экономической точки зрения, — отметил экономист в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что европейским странам выгоднее продолжать закупать газ у России. Промышленность стран, которые приобретают российский газ, более устойчива, а сельское хозяйство более эффективно, так как на закупку они тратят меньшие средства.

Ранее в СМИ появилась информация, что страны НАТО рассматривают возможность постройки газопровода от Испании до Франции и Германии, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от России.

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