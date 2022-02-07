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Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки более 13 тысяч человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки более 13 тысяч человек
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице за сутки полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 13 097 человек. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего с начала пандемии московские медики вылечили 2 047 924 пациента.

За сутки в больницу с этим диагнозом доставлены 1322 человека. Это 8,6 процента от числа всех заболевших — 15 442.

Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки более 13 тысяч человек Фото: Оперштаб

К аппарату ИВЛ подключили 569 человек. Количество смертельных случаев составило 83, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве 90–95 процентов случаев заболевания коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». По его словам, оставшиеся пять процентов случаев считаются «дельта»-штаммом. Гинцбург отметил, что вакцинация остается лучшей защитой от COVID-19, потому что она действует вне зависимости от его мутаций.

Также он заявил, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции не дает достаточную защиту для противостояния новым штаммам COVID-19. По его словам, защитить россиян от новых вариантов вируса могут только вакцинация и бустер. Говоря о возможностях иммунитета после болезни, специалист сослался на ряд «фундаментальных исследований».

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