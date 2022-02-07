Гастроэнтеролог предупредил о риске заработать смертельную болезнь при лечении луком
Использование лука для лечения болезней желудка может только усугубить недуг. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По его словам, медики так и не смогли доказать пользу лука в лечении заболеваний желудка. Однако Вялов уверен – овощ способен усугубить недуг.
— Что будет, если пить лук и не использовать обычное лечение? Обычный гастрит может превратиться в атрофический гастрит, а там уже недалеко и до рака желудка, — уточнил врач.
Специалист также призвал население обращаться не к народным методам лечения, а к профессиональным. Пациенту стоит обратиться: при надлежащем уходе гастрит можно вылечить за 4-8 недель, а язвенную болезнь – за 3-6 недель, передает «Российская газета».
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