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Гастроэнтеролог предупредил о риске заработать смертельную болезнь при лечении луком

Георгий Соланович

Общество
Гастроэнтеролог предупредил о риске заработать смертельную болезнь при лечении луком
Фото: pixabay.com/ru

Использование лука для лечения болезней желудка может только усугубить недуг. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, медики так и не смогли доказать пользу лука в лечении заболеваний желудка. Однако Вялов уверен – овощ способен усугубить недуг.

— Что будет, если пить лук и не использовать обычное лечение? Обычный гастрит может превратиться в атрофический гастрит, а там уже недалеко и до рака желудка, — уточнил врач.

Специалист также призвал население обращаться не к народным методам лечения, а к профессиональным. Пациенту стоит обратиться: при надлежащем уходе гастрит можно вылечить за 4-8 недель, а язвенную болезнь – за 3-6 недель, передает «Российская газета».

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал список продуктов, которые необходимо включить в рацион для профилактики колоректального рака.

До этого нутрициолог рассказала, как определить у себя синдром раздраженного кишечника. Диагностику синдрома, например, можно провести дома. Для этого нужно поесть свеклу и посмотреть на то, окрашивается ли стул. Если это происходит, то пищеварительная система работает неправильно и рацион нуждается в коррекции.

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