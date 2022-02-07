Многофункциональный комплекс построят на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Василисы Кожиной Карта всех событий

В столичном районе Филевский парк возведут многофункциональный комплекс (МФК), спроектированный архитектурным бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры». Он будет включать в себя гостиницу, медицинский и спортивный центры, а также подземную парковку. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Отмечается, что он будет возведен по адресу улица Василисы Кожиной, владение 25/1 (ЗАО).

— Визуально здание разделено на два объема, смещенных относительно друг друга. Оконные конструкции также будут размещены под разными углами, что придаст фасадам игривый облик. Для отделки фасадов применят навесные панели, металлические кассеты, ламели, а также витражное остекление, часть поверхностей будет с рисунком, нанесенным методом шелкографии, — рассказал Кузнецов.

По его словам, площадь здания составит около 26 тысяч квадратных метров. В нем будет четыре блока с разным назначением. Так, на первом и втором этажах расположатся входные группы в офисы, вход в гостиницу и медицинский центр. На третьем этаже спроектирован спортивный клуб, с четвертого по шестой этажи — офисы. Все остальные до 17-го этажа включительно — гостиничные номера.

До этого сообщалось, что в районе Строгино планируют построить комплекс с гостиницей, технопарком и медицинской клиникой. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью 1,07 гектара будет построен многофункциональный комплекс. В него войдут технопарк, клинико-диагностический центр, четырехзвездочная гостиница и бизнес-центр. Общая площадь объектов составит 42 800 квадратных метров. Из них на технопарк и бизнес-центр приходится 27 800 квадратных метров, на гостиницу — 10 тысяч квадратных метров, а клиника расположилась на площади пять тысяч квадратных метров. Кроме того, под объектом расположится подземный паркинг площадью 12 250 квадратных метров.