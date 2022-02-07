Эксперты пояснили, почему упал спрос на шубы из натурального меха

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперты сообщили о снижении спроса на шубы из натурального меха. За последние три года они снизились на 80 процентов.

Причин на это несколько. Первая — продолжающаяся пандемия коронавируса. Многие стали работать на удаленке и редко выходят из дома. Вторая причина – перепроизводство.

— Появился огромный рынок – Китай. Произошло перенасыщение Китая готовыми изделиями. В ближайшее время, думаю, должен наступить баланс спроса и предложения на пушнину, — отметил в комментарии «МИР 24» бизнес-менеджер по Восточной Европе Финского пушного аукциона Дмитрий Ларионов.

Кроме того, все чаще слышны призывы зоозащитников по всему миру, которые говорят о необходимости отказа от изделий из натурального меха.

При этом эксперты отмечают, что в норковой шубе будет тепло даже при минус 30 и носить ее можно годами. Искусственная из масс-маркета выдержит максимум 10-градусный мороз и два-три года носки.

До этого стилист рассказала, как собрать теплый и стильный образ. Она посоветовала обратить внимание на искусственные шубы с принтом.

Источник: mir24.tv