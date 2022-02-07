Врач рассказал об опасных последствиях наркоза

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Анафилактический шок, отек Квинке и даже летальный исход являются возможными последствиями наркоза. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

По ее словам, местное обезболивание новокаином либо лидокаином может привести к аллергическим реакциям. Особенно опасно, если пациент остро реагирует на пенициллин – из-за него может произойти анафилактический шок, вероятными последствиями которого являются отек Квинке и смерть.

Лапа отметила, что о склонностях к аллергическим реакциям нужно обязательно предупредить врача до начала операции – это нормально и может спасти пациенту жизнь.

— Сейчас это достаточно частое явление, почти 50% россиян — аллергики. Также сейчас врачи применяют современные препараты, которые не вызывают таких реакций, например, ультракоин, что используется при лечении зубов, передает слова эксперта URA.RU.

Ранее онколог назвал симптомы рака, которые можно спутать с аллергией. Признаки онкологии зависят от места формирования опухоли в организме, а начальная стадия рака всегда протекает без внешних проявлений.